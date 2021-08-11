Крищенко сообщил имя нового главы Нацполиции Киева

Возглавлять киевскую полицию будет полковник с Полтавщины.

Иван Выговский назначен новым главой Нацполиции Киева, поскольку Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. К этому времени Выговский возглавлял областную Полтавскую полицию.

Об этом кадровом назначении сообщил уже экс-глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Только что министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева", — цитирует УНИАН Крищенко.

В то же время Крищенко добавил, что особо не общался еще с Выговским, а поэтому дать ему профессиональной оценки пока не может.

"Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно, как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество. Но это большое доверие, высказанное руководителем. И я думаю, он будет пытаться ее оправдать", — добавил Крищенко .

Известно, что Выговский стал главой ГУ Национальной полиции Полтавской области в 2020 году, а до этого возглавлял полицию Николаевщины. Также ранее он возглавлял следственное управление.

По данным сайта полиции, Иван Выговский родился на Житомирщине. Ему 41 год. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

Как сообщалось, утром 11 августа Андрей Крищенко подтвердил слухи о своем увольнении.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку