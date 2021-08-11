Под Киевом депутат переоформила дом, принадлежащий общине, на дочь

Оценочная стоимость дома составляет 500 тысяч гривен.

Под Киевом депутат городского совета переоформила дом, принадлежащий общине, на дочь.

Оценочная стоимость дома составляет 500 тысч гривен.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

63-летняя депутат Васильковского городского совета, которая одновременно занимает должность начальника управления органа местного самоуправления города Васильков, переоформила дом, переведенный в собственность общины, на своего бывшего мужа, а позже — на дочь.

Разоблачили преступную деятельность женщины сотрудники следственного управления полиции Киевской области.

"Установлено, что хозяйка дома и земельного участка в центре Василькова умерла несколько лет назад, а поскольку у нее не было наследников, домовладение отошло в собственность общины. Однако, депутат Васильковского городского совета путем подделки документов переоформила дом на своего бывшего мужа. Впоследствии по договору дарения дом был оформлен на дочь депутата. Оценочная стоимость дома составляет 500 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

В дальнейшем женщина намеревалась по такой же схеме переоформить земельный участок.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дальнейшую судьбу женщины уже будет решать суд.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.

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