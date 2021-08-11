Дрифт на Софийской площади: в прокуратуре Киева оценили убытки и изъяли авто

Дрифт на Софийской площади: в прокуратуре Киева оценили убытки и изъяли авто

Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия составляет около 50 тыс. грн.

В прокуратуре Киева оценили ущерб от экстремальных съемок возле Софии Киевской и изъяли автомобили, которые дрифтовали на площади.

Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту событий, произошедших на Софийской площади в связи с проведением несанкционированных съемок... Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как установило следствие, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили дрифт.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц — ред.). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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В прокуратуре отметили, что первоочередными следователем действиями установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали.

"Напомним также, что памятник Богдану Хмельницкому — является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор — является памятником архитектуры ХІ века и входит в Список наследия ЮНЕСКО. По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн", - отметила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению.

Напомним, на Софийской площади дрифтовали украинская рэперша Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтера — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

Отметим, что компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Также компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала съемки.

Отмечается, что восстановление Софийской площади сейчас продолжается.

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