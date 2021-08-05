СМИ сообщили, що глава полиции Киева подал в отставку: в пресс-службе опровергли

Андрей Крищенко возглавляет столичный главк с 2015 года.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку, сообщили ряд СМИ.

Также читайте Советник Авакова Шкиряк уволился после выхода из отпуска

Андрей Крищенко написал рапорт на увольнение. Об этом стало известно 5 августа. "Генерал Крищенко уходит в отставку. Пенсия", — сообщил "Сегодня" источник в полиции.

Крищенко возглавляет столичный главк с 2015 года.

Однако, по словам источника, в полиции не очень хорошо восприняли его отставку.

"Неразумное решения. Такое мнение у сотен киевских полицейских", — добавил источник и напомнил обстоятельства работы Крищенко в Горловке, точнее то, как он защищал от боевиков милицейский участок.

В то же время в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве опровергли слухи о возможной отставке главы управления Андрея Крищенко.

Об этом в комментарии "Буква" сообщила спикерка полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения, работают в штатном режиме", - отметила Юлия Гирдвилис.

Напомним, 15 июля ВР приняла отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

4 августа Кабмин освободил от должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Геращенко был заместителем Авакова с сентября 2019 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку