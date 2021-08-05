Воровка вытащила из сумки иностранца кошелек, в котором были 450 евро и 4 тысячи гривен.

В центре Киева девушка обокрала иностранного дипломата.

Воровка вытащила из сумки иностранца кошелек, в котором были 450 евро и 4 тысячи гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился иностранный дипломат и сообщил, что у него неизвестные похитили кошелек с деньгами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение", — говорится в сообщении полиции.

Как рассказала дознаватель отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Александра Кравчук, правоохранители немедленно начали первоочередные следственные и розыскные действия.

"Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4 тысячи гривен. После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана. Это — уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения", — говорится в сообщении.

По данному факту отделом дознания начато уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева дознаватели сообщили задержанной о подозрении.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Киеве уроженец Одесской области нападал на детей и грабил их.

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