Убийство в переходе на Майдане Незалежности: иностранец предстанет перед судом

Злоумышленник, кроме убийства, причастен еще к ограблению девушки, хулиганским действиям и краже.
В Киеве перед судом предстанет иностранец, который убил мужчину в подземном переходе на Майдане Незалежности.
Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что злоумышленник, кроме убийства, причастен еще к ограблению девушки, хулиганских действиям и краже.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Напомним, что происшествие случилось 8 декабря прошлого года в Шевченковском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что в переходе на Майдане Незалежности прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями.
Как рассказал следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба, по факту умышленного убийства полицейские открыли уголовное производство и начали поиски подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
"Злоумышленник, чтобы избежать наказания, постоянно менял места пребывания и менял одежду. Благодаря настойчивой работе следователей и оперативников нам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 44-летний гражданин другого государства. Кроме того, во время досудебного расследования мы установили и доказали причастность правонарушителя к ограблению девушки, краже из помещения и совершению хулиганских действий", — говорит Журба.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст.185 (кража), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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