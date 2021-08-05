Сидел на крыше 16-этажного дома: в Киеве подросток пытался совершить самоубийство (фото)

Парень рассказал, что из-за семейной ссоры не ночевал дома и не знает, что ему делать дальше.

В Киеве подросток сидел на крыше 16-этажного дома и, возможно, хотел совершить самоубийство.

На место происшествия немедленно прибыли инспекторы Илья Шевчук и Дмитрий Герасименко. Мотивы поведения парня на крыше были неизвестны, а потому действовать нужно было быстро, каждая минута промедления могла бы привести к трагедии.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Патрульные поднялись на крышу и начали общаться с юношей, который сидел на самом краю. Он выглядел растерянным и подавленным. Сначала не отвечал полицейским, но позже все же пошел на контакт. Рассказал, что из-за семейной ссоры не ночевал дома и не знает, что ему дальше делать", — говорится в сообщении полиции.

Патрульные нашли нужные слова и уговорили 16-летнего парня добровольно спуститься в безопасное место.

Парня передали инспектору ювенальной превенции и сообщили о происшествии его матери.

Напомним, в середине июля девушка хотела прыгнуть с моста Патона в реку. Ее спасли патрульные Киева.

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