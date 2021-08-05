Захватчику Кабмина сообщили о подозрении

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Сообщено о подозрении мужчине, который захватил помещение Кабинета министров и угрожал взорвать гранату.



Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры



Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.



Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.



Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве.

Напомним, 4 августа утром ветеран АТО на входе в правительственное здание размахивал похожим на взрывное устройство предметом и угрожал его взорвать. Переговоры продолжались 10 минут и, наконец, мужчину задержали.

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