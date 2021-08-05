Укроп и петрушка, не выходя из вагона: в Киеве продавец без маски фасовала зелень прямо в метро (видео)

Укроп и петрушка, не выходя из вагона: в Киеве продавец без маски фасовала зелень прямо в метро (видео)

Стоит отметить, что женщина была без маски и без перчаток.

В Киеве продавец фасовала зелень прямо в вагоне метро.

Стоит отметить, что женщина была без маски и без перчаток.

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Об этом сообщил Telegram-паблик "Киев без цензуры" и обнародовал соответствующее видео.

"Налетай! Свежая домашняя зелень, не выходя из метро! Не успели купить в метро, ищите в подземном переходе/на стихийном рынке. Гарантировать безопасность товара, купленного с рук, невозможно. Только посмотрите на способ доставки и фасовки зелени", — говорится в подписи под видео.

Напомним, в Запорожье на рынке работают ловкие продавцы. Вместо пульверизаторов, которыми обрызгивают на овощи, они используют... рот. На видео, которое на днях облетело Сеть, видно, как женщина на одном из городских рынков набирает в рот воду, после чего разбрызгивает ее на овощи. Затем она протирает лицо рукой и снова проходится по продуктам ладонью.

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