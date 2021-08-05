В Киеве количество случаев коронавируса немного уменьшилось: статистика на 5 августа

В Киеве количество случаев коронавируса немного уменьшилось: статистика на 5 августа

Всего в столице подтверждено 219 763 случая COVID-19.

По состоянию на утро 5 августа в Киеве зафиксировано 187 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 49 случаев меньше, чем 4 августа (236 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 219 763 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 209 908 человек ( 131 за сутки)

человек ( за сутки) умерл 5 241 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 309 случаев COVID-19 (36 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 944 человека ( 5 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 773 человека

Напомним, следующая вспышка коронавируса может быть среди детей, пока же в стране — затишье перед бурей, считает главный инфекционист Львовской области.

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