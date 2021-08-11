В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: что известно

В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: что известно

До того, как попасть в стационар, киевлянка 1 августа вернулась из Турции.

В Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna.

Об этом пишет APnews со ссылкой на сообщение главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко.

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Этот случай, по словам Кравченко, вызывает ряд вопросов. И первый из них - как проводить расследование, если препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, не зарегистрированной в Украине и завезенной в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - отметил он.

По словам Кравченко, 50-летняя женщина 9-10 августа находилась на стационарном лечении в Киевской городской клинической больнице №4.

Отметим, что 1 августа киевлянка вернулась из Турции.

"Заболела 6 августа остро, на следующий день после первой дозы вакцинации Moderna", — рассказал Кравченко.

По его словам, сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C.

Ее состояние ухудшилось 7 августа: появилось рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость.

С 8 августа у женщины наблюдалась вялость.

"9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали КСП, больная была доставлена в отделение в крайне тяжелом состоянии... Сразу была переведена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Начата интенсивная терапия", — добавил Кравченко.

В этот же день, 9 августа киевлянка сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Раньше женщина коронавирусом не болела.

Председатель Национальной медицинской палаты предположил, что киевлянка, вероятно, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат здесь ни при чем.

"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм Дельта", — говорит Кравченко.

Напомним, в Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Через несколько часов после укола мужчина пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли.

Причиной смерти мужчины предварительно называют острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

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