В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: что известно

До того, как попасть в стационар, киевлянка 1 августа вернулась из Турции.
В Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna.
Об этом пишет APnews со ссылкой на сообщение главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко.
Этот случай, по словам Кравченко, вызывает ряд вопросов. И первый из них - как проводить расследование, если препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.
"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, не зарегистрированной в Украине и завезенной в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - отметил он.
По словам Кравченко, 50-летняя женщина 9-10 августа находилась на стационарном лечении в Киевской городской клинической больнице №4.
Отметим, что 1 августа киевлянка вернулась из Турции.
"Заболела 6 августа остро, на следующий день после первой дозы вакцинации Moderna", — рассказал Кравченко.
По его словам, сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C.
Ее состояние ухудшилось 7 августа: появилось рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость.
С 8 августа у женщины наблюдалась вялость.
"9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали КСП, больная была доставлена в отделение в крайне тяжелом состоянии... Сразу была переведена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Начата интенсивная терапия", — добавил Кравченко.
В этот же день, 9 августа киевлянка сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Раньше женщина коронавирусом не болела.
Председатель Национальной медицинской палаты предположил, что киевлянка, вероятно, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат здесь ни при чем.
"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм Дельта", — говорит Кравченко.
Напомним, в Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Через несколько часов после укола мужчина пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли.
Причиной смерти мужчины предварительно называют острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.