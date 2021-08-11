В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай на Борщаговку

В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай на Борщаговку

С 12 августа восстанавливается движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай на Борщаговку.

С 12 августа восстанавливается движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

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Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

Схемы движения трамвайных маршрутов №№1, 3 и временного автобусного маршрута №2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 — "Станция "Старовокзальная"- Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 — "Станция "Старовокзальная"- станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т — "Михайловская Борщаговка — Кольцевая дорога".

"В связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров", — отмечается в сообщении.

Движение временных автобусных маршрутов №№1-Т, 3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

Напомним, движение скоростного трамвая закрывали на более чем два месяца.

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