Кличко сообщил, когда в Киеве перестанут отключать свет

При условии, что не будет новых российских атак по энергетической инфраструктуре.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты "Укрэнерго" смогут устранить дефицит электроэнергии в столице за 2-3 недели. Свет перестанут отключать, если не произойдет новых чрезвычайных ситуаций.

По его словам, сейчас система энергообеспечения города работает со значительным дефицитом — от 20 до 50 процентов.

"Следовательно, электроснабжение временно выключают во всех районах столицы. Если не будет форс-мажорных обстоятельств, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит, вызванный атаками российских варваров на объекты критической инфраструктуры", — пояснил Кличко.

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Он добавил, что, готовясь к зиме, город уже приобрел резервное топливо и источники резервного питания. Также есть необходимое количество передвижных мобильных котельных как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернут в Киеве.

Напомним, Кличко сообщил, что Киев получил новую ПВО для защиты объектов энергосистемы. Он надеется, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет

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