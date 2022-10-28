Новые графики будут неприятными: в Киеве ДТЭК увеличит время веерных отключений

В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По словам Сахарука, новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

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"Они (графики – ред.) не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас до восстановления инфраструктуры нет. Точно, что больше четырех часов. До шести часов будут ограничения", — говорит исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук отметил, что ДТЭК постараются делать так, чтобы чаще происходила ротация.

"То есть возможно чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности — в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа", — добавил он.

Исполнительный директор ДТЭК также объяснил, почему не во всех домах выключают свет. По его словам, есть дома, в которых расположены объекты критической инфраструктуры. Потому отключать их от электроэнергии нельзя.

Напомним, украинцев призывают минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

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