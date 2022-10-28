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Кличко сообщил, что Киев получил новую ПВО для защиты объектов энергосистемы

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Кличко сообщил, что Киев получил новую ПВО для защиты объектов энергосистемы

Фото: УНІАН

Мэр сказал, что небо над столицей будет более защищено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила новое оборудование ПВО для защиты объектов энергосистемы.

Об этом мэр сказал в эфире телеканала "Киев".

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны поступило в столицу. Воздух будет еще более защищен. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет", – рассказал Кличко.

Напомним, в середине октября стало известно, что над Киевом частично работает специальный купол для защиты от дронов, а полностью завершить его создание должны в ближайшие два года.

Атаки по энергетике Киевщины

Российские оккупанты в ночь на 27 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области. В результате атаки в столице и области ввели беспрецедентные экстренные ограничения света.

Позже стало известно, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре нужно было на 40% снизить потребление электричества. В тот день без света остались еще и Черниговская, Черкасская и Житомирская области.

Отметим, что в ДТЭК анонсировали пересмотр графиков веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1836
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