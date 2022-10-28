Кличко сообщил, что Киев получил новую ПВО для защиты объектов энергосистемы

Мэр сказал, что небо над столицей будет более защищено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила новое оборудование ПВО для защиты объектов энергосистемы.

Об этом мэр сказал в эфире телеканала "Киев".

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны поступило в столицу. Воздух будет еще более защищен. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет", – рассказал Кличко.

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Напомним, в середине октября стало известно, что над Киевом частично работает специальный купол для защиты от дронов, а полностью завершить его создание должны в ближайшие два года.

Атаки по энергетике Киевщины

Российские оккупанты в ночь на 27 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области. В результате атаки в столице и области ввели беспрецедентные экстренные ограничения света.

Позже стало известно, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре нужно было на 40% снизить потребление электричества. В тот день без света остались еще и Черниговская, Черкасская и Житомирская области.

Отметим, что в ДТЭК анонсировали пересмотр графиков веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

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