Кличко повідомив, коли в Києві припинять відключати світло

За умови, якщо не буде нових російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці "Укренерго" зможуть усунути дефіцит електроенергії в столиці за 2-3 тижні. Світло припинять відключати, якщо не станеться нових надзвичайних ситуацій.

За його словами, наразі система енергозабезпечення міста працює зі значним дефіцитом - від 20 до 50 відсотків.

"Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці. Якщо не буде форс-мажорних обставин, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об’єкти критичної інфраструктури", – пояснив Кличко.

Також читайте У Києві після відключення світла у людей згорів холодильник та загорілася пралка (відео)

Він додав, що, готуючись до зими, місто вже придбало резервне паливо та джерела резервного живлення. Також є необхідна кількість пересувних мобільних котелень як резервного джерела теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорнуть в Києві.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що Київ отримав нову ППО для захисту об'єктів енергосистеми. Він сподівається, що атак та провокацій із дронами-камікадзе та ракетами вже не буде.

Читайте також: