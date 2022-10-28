Слабое освещение улиц на четверть увеличило количество ДТП — Белошицкий

Только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, 38 из них – в темное время суток.

Из-за экономии электроэнергии и светомаски улицы наших городов почти неосвещены. Это оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения и увеличение ДТП на дорогах. Поэтому всем участникам дорожного движения, особенно пешеходам, следует быть вдвое более осторожными на дорогах.

Об этом рассказал руководитель Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам Белошицкого, только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, 38 из них – в темное время суток.

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Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели.

Однако, как заметил главный патрульный страны, есть действенные меры, которые может принять каждый.

"В темное время суток каждый пешеход должен обязательно использовать светоотражающие элементы. Не пренебрегайте элементарными вещами, которые могут спасти жизнь. Будьте заметны на дороге, берегите себя и своих родных", – резюмировал Алексей Белошицкий.

Напомним, в ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

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