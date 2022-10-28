Приехала маршруткой из Львова и поселилась в гостинице: в Киеве разыскали пропавшую 15-летнюю девушку

Несовершеннолетняя находилась с матерью во Львове, но, никому не сообщив, уехала в столицу и поселилась в гостинице, хотя и жила в Киеве.

В Киеве разыскали пропавшую 15-летнюю девушку.

Несовершеннолетняя находилась с матерью во Львове, и, никому не сообщив, уехала в столицу и поселилась в гостинице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера, 27 октября, в полицию Киева обратились коллеги из Львовской области, которые сообщили, что во Львове пропала 15-летняя девочка. У правоохранителей была информация о возможном местонахождении ребенка в Киеве, поэтому на поиски девочки немедленно выехали оперативники столичного главка полиции.

В течение часа оперативники столичного главка разыскали несовершеннолетнюю в одной из гостиниц в Голосеевском районе и установили, что девочка приехала в Киев из Львова на маршрутном такси.

Хотя девушка проживает в Киеве, она решила не ехать домой и самостоятельно сняла номер в отеле.

Правоохранители передали девочку отцу, проживающему в столице, и провели с ней профилактическую беседу.

В целом, с начала полномасштабной войны, полицейские Киева разыскали и вернули домой 566 пропавших детей.

Полиция напоминает, что при исчезновении ребенка нужно немедленно звонить на спецлинию 102. В розыске детей важна каждая минута.

Напомним, 8-летний мальчик из Бахмута, у которого россияне убили всех родных, обрел новую семью.

5-летний мальчик остался сиротой – отец умер год назад, а маму убили россияне

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