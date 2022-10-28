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В Киеве после отключения света у людей сгорел холодильник и загорелась стиралка (видео)

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В Киеве после отключения света у людей сгорел холодильник и загорелась стиралка (видео)

Фото: УНИАН

После отключения света возможны скачки напряжения.

В Киеве из-за скачков напряжения после стабилизационного отключения света 27 октября у людей в квартире сгорел холодильник и загорелась стиральная машина.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Жизнь Оболонского района".

Инцидент произошел около 19:00 на улице Героев полка Азов, 32А. По словам местных жителей, после этого в доме погас свет.

"Будьте осторожны! При возобновлении электроснабжения после планового отключения возможны скачки напряжения", — говорится под видео.

Напомним, в Киеве и области в пятницу, 28 октября, продолжатся экстренные отключения света. При этом они могут занять более четырех-шести часов. Украинцам объяснили, где смотреть графики отключений.

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