В Киеве после отключения света у людей сгорел холодильник и загорелась стиралка (видео)

После отключения света возможны скачки напряжения.
В Киеве из-за скачков напряжения после стабилизационного отключения света 27 октября у людей в квартире сгорел холодильник и загорелась стиральная машина.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Жизнь Оболонского района".
Инцидент произошел около 19:00 на улице Героев полка Азов, 32А. По словам местных жителей, после этого в доме погас свет.
"Будьте осторожны! При возобновлении электроснабжения после планового отключения возможны скачки напряжения", — говорится под видео.
Напомним, в Киеве и области в пятницу, 28 октября, продолжатся экстренные отключения света. При этом они могут занять более четырех-шести часов. Украинцам объяснили, где смотреть графики отключений.
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