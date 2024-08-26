Кличко сообщил, когда киевлянам вернут воду

Вскоре давление воды в жилых домах выйдет на оптимальные параметры.

В Киеве энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования по водоснабжению после российской атаки на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу Киева.

"В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры", – заявил Кличко.

Напомним, 26 августа во время российской атаки по Украине в Киеве возникли пребои со светом.

Позже Кличко сообщил, что в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за отключения света.

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