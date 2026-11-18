Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Днем 18 ноября Киев атаковали вражеские дроны. Во время работы ПВО обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку в центре города.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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По его информации, в 15:54 в городе началась боевая работа сил ПВО по вражеским беспилотникам, в связи с чем глава столицы призвал горожан находиться в укрытиях.

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Впоследствии мэр уточнил последствия атаки в центральной части города.

«В Печерском районе попадание обломков БпЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11 этажа. Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр столицы.

Также в Печерском районе обломки рухнули в парке. Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас уточняют.

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Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадали два человека, среди которых 12-летняя девочка. Также зафиксированы пожары и повреждения жилых домов.

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Раньше Россия устроила атаку ударными дронами в Киевскую область и 17 ноября. Под ударом оказались сразу два района области, где зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

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