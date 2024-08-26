В Киеве станции двух ветвей метро перешли в режим укрытия: в чем причина

Станции на "красной" и "зеленой" ветвях в режиме укрытия из-за атак.
На фоне массированного обстрела России некоторые станции на "зеленой" и "красной" ветвях киевского метро работают как укрытие.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
На "красной" линии поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Театральная". Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают исключительно как укрытие.
На "зеленой" линии станции "Выдубичи" и "Славутич" также функционируют в режиме укрытия.
Движение поездов на "зеленой" линии осуществляется между станциями "Сырец" и "Зверинецкая", а также между "Осокорками" и "Красным хутором".
Напомним, 26 августа "Укрэнерго" указало на необходимость экстренных отключений электричества. В этой связи было решено организовать Пункты Несокрушимости по Киеву.
Из-за масштабной атаки врага "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов в оставшихся без электричества регионах.
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