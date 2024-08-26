Кличко назвал причины перебоев со светом в столице

Стало известно, почему нет света.
В ходе утренней воздушной тревоги 26 августа в нескольких районах Киева произошли перебои с электроснабжением.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Мэр сообщил, что из-за отключения электричества на правом берегу Киева возникли перебои с водоснабжением.
По всей территории Украины продолжается Воздушная тревога.
Напомним, из-за отключения света возникли перебои с водоснабжением на правом берегу города. Без воды остались районы Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский. Специалисты работают над возобновлением работы оборудования.
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