Кличко назвал причины перебоев со светом в столице

Стало известно, почему нет света.

В ходе утренней воздушной тревоги 26 августа в нескольких районах Киева произошли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что из-за отключения электричества на правом берегу Киева возникли перебои с водоснабжением.

По всей территории Украины продолжается Воздушная тревога.

Напомним, из-за отключения света возникли перебои с водоснабжением на правом берегу города. Без воды остались районы Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский. Специалисты работают над возобновлением работы оборудования.

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