В Киеве нашли окровавленного мужчину в туалете общественного туалета — подробности

По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В столичном парке "Аврора" близ Воскресенского проспекта в Днепровском районе обнаружили тело мужчины, который, вероятно, совершил самоубийство в общественном туалете.

Об этом 25 августа сообщает "Киев 24".

Со ссылкой на распространяющиеся по Сети фото и видео, а также информацию корреспондентов, СМИ сообщают, что окровавленный мужчина лежал в общественном туалете. Позже оказалось, что он, вероятно, совершил самоубийство.

Корреспонденты отмечают, что мужчину нашли окровавленного в туалете общественного туалета.

На месте работают правоохранители, поэтому детали ситуации выясняются.

Напомним, полиция Киева остановила женщину в отчаянии, которая собиралась прыгнуть с моста. Она хотела совершить самоубийство.

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