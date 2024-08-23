В Киеве мужчина изнасиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка

В Киеве 48-летний мужчина изнасиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка. Мужчине сообщено о подозрении.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"22-летняя девушка, которая с детства имеет психические расстройства, летом родила ребенка. Ее мать узнала о беременности дочери только после приема у врача-гинеколога, когда девушка находилась уже на шестом месяце беременности. У девушки есть проблемы с речью, она не адаптирована к самостоятельной жизни, не способна осознавать последствия своих поступков и руководить ими, поэтому не смогла объяснить, что с ней случилось и кто отец ребенка", – говорится в сообщении.

После рождения ребенка и проведения экспертизы установлено, что отцом младенца является 48-летний сожитель матери девушки, живущий с семьей с 2019 года.

Выяснилось, что, пользуясь состоянием девушки, сожитель матери вступал с падчерицей в половые отношения.

После рождения ребенка семья 22-летней девушки отказалась от новорожденной девочки.

Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила 48-летнему мужчине о подозрении в совершении изнасилования падчерицы (ч. 2 ст. 152 УК Украины) и избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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