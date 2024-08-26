Кличко назвав причини перебоїв зі світлом в столиці

Стало відомо, чому немає світла.

Під час ранкової повітряної тривоги 26 серпня в кількох районах Києва сталися перебої з електропостачанням.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Мер повідомив, що через відключення електрики на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням.

Наразі по всій території України триває Повітряна тривога.

Нагадаємо, через відключення світла виникли перебої з водопостачанням на правому березі міста. Без води залишилися райони Шевченківський, Святошинський, Солом’янський та Голосіївський. Фахівці працюють над відновленням роботи обладнання.

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