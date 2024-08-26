У Києві виникли перебої з водопостачанням: яка причина

Води немає на правому березі столиці.

У Києві виникли перебої з водопостачанням 26 серпня через відключення світла.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та "Київводоканал".

"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", – написав Кличко в Мережі.

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Як повідомили у "Київводоканалі", наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", – додали у "Київводоканалі".

Нагадаємо, раніше у Києві пролунали гучні вибухи, після яких у деяких районах столиці зникло світло.

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