У Києві виникли перебої з водопостачанням: яка причина

Води немає на правому березі столиці.
У Києві виникли перебої з водопостачанням 26 серпня через відключення світла.
Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та "Київводоканал".
"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", – написав Кличко в Мережі.
Як повідомили у "Київводоканалі", наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.
"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", – додали у "Київводоканалі".
Нагадаємо, раніше у Києві пролунали гучні вибухи, після яких у деяких районах столиці зникло світло.
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