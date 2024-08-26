На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

У Київській області зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників по них працюють сили протиповітряної оборони.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу начальник КМВА Сергій Попко закликав киян перебувати у безпечних місцях.

"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські воїни збили "шахед" із гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемету.

Крім того, ми також інформували, що дрони атакували Київську область.

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