На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

Людей закликають перебувати у безпечних місцях.
У Київській області зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників по них працюють сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу начальник КМВА Сергій Попко закликав киян перебувати у безпечних місцях.
"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські воїни збили "шахед" із гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемету.
Крім того, ми також інформували, що дрони атакували Київську область.
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