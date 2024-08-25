У Києві знайшли закривавленого чоловіка у вбиральні громадського туалету — подробиці

За попередніми даними, він вчинив самогубство.

У столичному парку "Аврора" поблизу Воскресенського проспекту у Дніпровському районі виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, вчинив самогубство в громадській вбиральні.

Про це 25 серпня повідомляє "Київ 24".

Із посиланням на фото і відео, які ширяться Мережею, а також інформацію кореспондентів, ЗМІ повідомляють, що закривавлений чоловік лежав у громадській вбиральні. Пізніше виявилось, що він, ймовірно, вчинив самогубство.

Кореспонденти зазначають, що чоловіка знайшли закривавленого у вбиральні громадського туалету.

На місці працюють правоохоронці, тож деталі ситуації з’ясовуються.

Нагадаємо, поліція Києва зупинила жінку у відчаї, яка збиралася стрибнути з мосту. Вона хотіла вчинити самогубство.

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