На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БПЛА — КОВА

В Киевской области зафиксирован движение вражеских ударных беспилотников по ним работают силы противовоздушной обороны.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник КМВА Сергей Попко призвал киевлян находиться в безопасных местах.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета.

Кроме того, мы также информировали, что дроны атаковали Киевскую область.

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