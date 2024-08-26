На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БПЛА — КОВА

Людей призывают находиться в безопасных местах.
В Киевской области зафиксирован движение вражеских ударных беспилотников по ним работают силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
В свою очередь, начальник КМВА Сергей Попко призвал киевлян находиться в безопасных местах.
"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета.
Кроме того, мы также информировали, что дроны атаковали Киевскую область.
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