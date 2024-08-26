В Киеве возникли перебои с водоснабжением: какая причина

Воды нет на правом берегу столицы.

В Киеве возникли перебои с водоснабжением 26 августа из-за отключения света.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и "Киевводоканал".

"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", – написал Кличко в Сети.

Также читайте Россияне ударили по промышленному объекту в Полтавской области, есть пострадавшие

Как сообщили в "Киевводоканале", отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

"Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", — добавили в "Киевводоканале".

Напомним, ранее в Киеве раздались громкие взрывы, после которых в некоторых районах столицы исчез свет.

Читайте также: