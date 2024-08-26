В Киеве возникли перебои с водоснабжением: какая причина

Воды нет на правом берегу столицы.
В Киеве возникли перебои с водоснабжением 26 августа из-за отключения света.
Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и "Киевводоканал".
"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", – написал Кличко в Сети.
Как сообщили в "Киевводоканале", отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.
"Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", — добавили в "Киевводоканале".
Напомним, ранее в Киеве раздались громкие взрывы, после которых в некоторых районах столицы исчез свет.
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