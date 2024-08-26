Кличко повідомив, коли киянам повернуть воду

Невдовзі тиск води у житлових будинках вийде на оптимальні параметри.

У Києві енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання після російської атаки на столицю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі Києва.

"Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри", – заявив Кличко.

Нагадаємо, 26 серпня під час російської атаки по Україні в Києві виникли пребої зі світлом.

Згодом Кличко повідомив, що у Києві виникли перебої з водопостачанням через відключення світла.

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