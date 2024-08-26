У Києві станції двох гілок метро перейшли в режим укриття: у чому причина

Станції на "червоній" та "зеленій" гілках в режимі укриття через атаки.

На фоні масованого обстрілу Росії деякі станції на "зеленій" та "червоній" гілках київського метро працюють як укриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

На "червоній" лінії потяги курсують між станціями "Академмістечко" і "Театральна". Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють виключно як укриття.

На "зеленій" лінії станції "Видубичі" та "Славутич" також функціонують у режимі укриття.

Рух поїздів на "зеленій" лінії здійснюється між станціями "Сирець" і "Звіринецька", а також між "Осокорками" і "Червоним хутором".

Нагадаємо, 26 серпня "Укренерго" вказало на необхідність екстрених відключень електрики. У зв'язку з цим було вирішено організувати Пункти Незламності по Києву.

Через масштабну атаку ворога "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів у регіонах, що залишилися без електрики.

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