Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять ограничения

Сегодня, как отметил мэр, об этом говорить пока рано.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.

Как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные ограничения. Об этом заявил Виталий Кличко в эфире ТРК "Киев".

Но сегодня, как отметил мэр, об этом говорить пока рано. Поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет.

"Заполненность коек в медучреждениях города – более 70%. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Больницы обеспечены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки", – подчеркнул мэр столицы.

Он также отметил, что сегодня в Киеве работают 143 пункта вакцинации. Но после введения строгих ограничений к ним начались очереди.

"Мы уже долгое время призываем людей идти вакцинироваться. С весны этого года, когда открыли первые пункты. Убеждали в эфирах, в интервью, запустили социальную рекламу. Но только теперь, когда ввели строгие ограничения, и когда люди увидели, насколько стремительно распространяется болезнь, они массово пошли вакцинироваться", – сказал Кличко.

Он также прокомментировал информацию о возможных сроках возобновления учебного процесса в столичных школах. По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это – увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учениками. Вот один класс, например, это 25-30 учеников. А они еще общаются и с учениками других классов. А потом дома — с родителями, близкими родственниками. Это большой круг риска заражения получается, поэтому мы принимаем решение согласно рекомендациям медиков. И сегодня главное - разорвать цепь заболеваемости. Поэтому, я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение. Чтобы сохранить их здоровье и здоровье и жизнь их близких. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, ученики вернутся в школы", — подчеркнул Кличко.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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