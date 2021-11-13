В Киевской области усилили COVID-контроль в транспорте: как теперь будут ездить пассажиры

Людям без вакцинации для проезда необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус или справку о выздоровлении.
Сегодня, 13 ноября, в Киевской области ввели усиленные ограничительные меры во всех видах общественного транспорта.
Об этом на брифинге заявил глава Киевской области Василий Володин.
Теперь свободно пользоваться автобусами, маршрутками и электричками смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой будет подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности "Дії".
Напомним, с 1 ноября Киев по уровню заболеваемости входит в перечень "красных" зон. Предполагается, что ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом, на что потребуется минимум три недели.
В Украине по состоянию на утро 13 ноября зафиксировано 23 572 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 695 человек, 25 415 пациентов поправились.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.