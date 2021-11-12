В Киеве в многоэтажке случился пожар: спасли младенца, погиб мужчина

В Киеве в многоэтажке случился пожар: спасли младенца, погиб мужчина

Причины возникновения возгорания устанавливаются.

В Киеве на Воздухофлотском проспекте 12 ноября произошел пожар. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС г. Киева.

Возгорание произошло в одной из квартир на 13 этаже 16-этажного жилого дома. Пожар произошел в 14:49, спасатели его ликвидировали в 15:48.

Во время тушения пожара в квартире работники ГСЧС спасли младенца. Также в доме обнаружили мужчину 1955 года рождения, он был без сознания.

"К сожалению, реанимационные действия результата не принесли — медики констатировали смерть. Впоследствии спасатели эвакуировали еще одного человека и для проверки состояния здоровья передали медикам", — говорится в сообщении.

Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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