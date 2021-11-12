Попала в "слепую зону": в Киеве водитель грузовика насмерть переехал женщину

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Киеве днем 12 ноября на улице Строителей водитель грузовика переехал насмерть женщину.

Об этом пишет "Киев оперативный".

Как стало известно, женщина, предварительно, перебегала дорогу на запрещенный сигнал светофора. В этот момент ее сбил и совершил наезд водитель грузовика MAN.

По словам шофера, женщина попала в “слепую зону”, поэтому мужчина якобы не видел пешехода. На вид погибшей около 45—50 лет. на месте происшествия работали следователи по ДТП и “скорая”. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей.

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