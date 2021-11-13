В Киеве появится новый центр вакцинации против COVID-19: где и когда

В Киеве появится новый центр вакцинации против COVID-19: где и когда

Привиться могут даже дети.

В понедельник, 15 ноября, в Киеве откроется новый центр вакцинации против COVID-19, расположенный в гостинице "Национальная", ул. Липская, 5.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Привиться здесь смогут все желающие с 18 лет, а также дети с 12 лет.

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Следует взять с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Просмотреть график работы центра, имеющиеся вакцины и записаться на прививку можно по ссылке.

Напомним, с 1 ноября Киев по уровню заболеваемости входит в перечень "красных" зон. Предполагается, что ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом, на что потребуется минимум три недели.

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Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Киев может выйти из "красной" зоны точно не через 5-7 дней. Все зависит от количества занятых COVID-кроватей.

точно не через 5-7 дней. Все зависит от количества занятых COVID-кроватей. В Украине может расшириться "красная" зона карантина, к которой в ближайшее время могут добавить еще четыре региона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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