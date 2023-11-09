Кличко получил премию Deutschen Gesellschaft e. V. и посвятил ее украинскому народу

Премия присуждается личностям, внесшим выдающийся вклад в международное взаимопонимание, объединение Востока и Запада, взаимопонимание между людьми в Германии, Европе и мире.

Мэр Киева Виталий Кличко получил в Берлине премию Deutschen Gesellschaft e. V. за заслуги для германского и европейского взаимопонимания. Ее вручил Глава Федерального совета Германии, мэр Гамбурга Петер Ченчер. Виталий Кличко заявил, что посвящает эту награду всему украинскому народу, сообщается на сайте Виталия Кличко.

"Для меня высока честь получить такую награду. Я считаю ее проявлением уважения и солидарности с народом Украины, который уже почти 1 год и 9 месяцев героически отражает российское нашествие. Благодарю вас за эту премию и благодарю весь немецкий народ за солидарность с народом Украины, за вашу поддержку и помощь! И посвящаю эту награду всем отважным и сильным украинцам!" – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что украинцы ценой невероятных страданий и жертв защищают свою независимость, территориальную целостность и право на демократический путь развития. И призвал Европу совместно противостоять российской агрессии и содействовать победе Украины.

"Мы должны сосредоточить все наши усилия на достижении победы. Это возможно исключительно через объединение усилий Украины и ее союзников и партнеров. Таких как Германия, ставшая одним из главных поставщиков военной и других видов помощи для Украины. Очень важно, чтобы эта помощь стабильно продолжалась. Не может быть никакой "усталости", когда под угрозой будущее Европы, ее мир и процветание", — подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что своими агрессивными действиями кремль полностью разрушил европейскую систему безопасности и перед демократической Европой стоит задача создания новой, эффективной архитектуры безопасности.

"Ответ на вопрос, каким быть новой европейской архитектуре безопасности зависит от результата борьбы Украины против российского нашествия. Победа Украины в этой войне будет победой демократического мира. И она должна быть окончательной: любой "компромисс" с россией за счет интересов Украины, будь какое "замораживание" войны и ослабление санкций против России на самом деле даст пути передышка, которая необходима ему для продолжения агрессии против Украины, а дальше – и против стран НАТО и ЕС. Последствия этого нового наступления будут очень тяжелыми для всех нас", – предупредил Кличко.

Виталий Кличко подчеркнул, что успех борьбы с агрессором и дальше будут определять новейшее оружие в необходимых для ВСУ объемах, финансово-экономическая поддержка Украины и режим суровых санкций против России. Также подчеркнул, что победа Украины, победа демократии не будет полной без привлечения к ответственности всех виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

Премия Deutschen Gesellschaft e. V. за заслуги для немецкого и европейского взаимопонимания была основана в 15-ю годовщину падения Берлинской стены и ежегодно присуждается личностям, внесшим выдающийся вклад в международное взаимопонимание, объединение Востока и Запада, взаимопонимание между людьми в Германии, Европе и мире.