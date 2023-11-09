Кличко отримав Премію Deutschen Gesellschaft e. V. і присвятив її українському народу

Премія присуджується особистостям, які зробили видатний внесок у міжнародне взаєморозуміння, об’єднання Сходу та Заходу, взаєморозуміння між людьми в Німеччині, Європі та світі.

Мер Києва Віталій Кличко отримав у Берліні Премію Deutschen Gesellschaft e. V. за заслуги для німецького та європейського взаєморозуміння. Її вручив Голова Федеральної ради Німеччини, мер Гамбурга Петер Ченчер. Віталій Кличко заявив, що присвячує цю нагороду всьому українському народу, повідомляється на сайті Віталія Кличка.

"Для мене висока честь отримати таку нагороду. Я вважаю її виявом поваги і солідарності з народом України, який вже майже 1 рік та 9 місяців героїчно відбиває російську навалу. Дякую вам за цю премію та дякую всьому німецькому народу за солідарність з народом України, за вашу підтримку і допомогу! І присвячую цю нагороду всім відважним і сильним українцям!" - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що українці ціною неймовірних страждань та жертв захищають свою незалежність, територіальну цілісність та право на демократичний шлях розвитку. І закликав Європу спільно протистояти російській агресії та сприяти перемозі України.

"Ми повинні зосередити всі наші зусилля на досягненні перемоги. Це можливо виключно через об’єднання зусиль України та її союзників і партнерів. Таких, як Німеччина, що стала одним з головних постачальників військової та інших видів допомоги для України. Дуже важливо, щоб ця допомога стабільно продовжувалась. Не може бути ніякої "втоми", коли під загрозою майбутнє Європи, її мир та процвітання", - підкреслив Віталій Кличко.

Він наголосив, що своїми агресивними діями кремль повністю зруйнував європейську систему безпеки, і перед демократичною Європою стоїть завдання створення нової, ефективної архітектури безпеки.

"Відповідь на запитання, якою бути новій європейській архітектурі безпеки, залежить від результату боротьби України проти російської навали. Перемога України в цій війні буде перемогою демократичного світу. І вона має бути остаточною: будь який "компроміс" з росією за рахунок інтересів України, будь яке "заморожування" війни та послаблення санкцій проти росії насправді дасть путіну перепочинок, який необхідний йому для продовження агресії проти України, а далі – й проти країн НАТО і ЄС. Наслідки цього нового наступу будуть дуже тяжкими для всіх нас", – попередив Кличко.

Віталій Кличко підкреслив, що успіх боротьби з агресором і надалі визначатимуть новітня зброя в необхідних для ЗСУ обсягах, фінансово-економічна підтримка України та режим суворих санкцій проти росії. Також наголосив, що перемога України, перемога демократії не буде повною без притягнення до відповідальності всіх винних за скоєння військових злочинів та злочинів проти людяності.

Премія Deutschen Gesellschaft e. V. за заслуги для німецького та європейського взаєморозуміння була заснована у 15-ту річницю падіння Берлінської стіни та щорічно присуджується особистостям, які зробили видатний внесок у міжнародне взаєморозуміння, об’єднання Сходу та Заходу, взаєморозуміння між людьми в Німеччині, Європі та світі.