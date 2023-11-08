В Києві у багатоповерхівці вибухнув акумулятор (відео)

На місце події пробуло багато надзвичайників.

В столичному районі Троєщина на 19-му поверсі багатоповерхівки вибухнув акумулятор 24 В. На щастя, потужного горіння після вибуху не сталося.

В поліції Києва кореспонденту ТСН.ua повідомили, що обійшлося без потерпілих.

Відомо, що акумулятор був в системі зі ще одним таким самим пристроєм та потужним інвертором на 5,5 кВт. Він і підірвався в квартирі багатоповерхівки.

На місце пробуло багато надзвичайників, які зазначили, що на момент вибуху у людей в оселі горіло світло.

Нагадаємо, у поліції Києва спростували інформацію, опубліковану в деяких телеграм-каналах, про начебто черговий дитячий суїцид через падіння з висоти.

Раніше повідомлялося, що у Києві загинув 21-річний хлопець після падіння з вікна багатоповерхівки.

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