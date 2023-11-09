Підлітки розгромили вагон електрички Яготин-Київ: поліція вже встановила неповнолітніх вандалів

Підлітки пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга №6922 Яготин — Київ.

Під Києвом підлітки розгромили вагон електрички Яготин-Київ. Національна поліція встановила осіб, які пошкодили приміський поїздв. Ними виявилися учні восьмого класу ліцею в Бориспільському районі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За словами залізничників, інцидент стався 28 жовтня на перегоні Бориспіль — Баришівка близько 22-ї години, поблизу міста Бориспіль.

Підлітки пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга №6922 Яготин — Київ.

Пізніше в мережі зʼявився відеодоказ, у на якому були невстановлені особи.

Підлітки розгромили вагон електрички Київ-Яготин

Охоронці порядку оперативно встановили осіб. Ними виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Діти разом з батьками та викладачами запрошені для складання матеріалу.

"Укрзалізниця" вдячна працівникам поліції за оперативну кваліфіковану роботу та встановлення підозрюваних осіб. Залізничники мають надію, що компанії повністю буде компенсовано пошкодження, а підліткам це стане уроком на майбутнє”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві молодь орендує квартири, влаштовує там погроми і викладає у Мережу.

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