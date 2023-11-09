В Києві один зі скверів планують назвати іменем Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла

Під час підготовки проєкту рішення посадовці отримали згоду близьких та побратимів “Да Вінчі”.

В Києві у Печерському районі планують один зі скверів назвати іменем Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської ради.

Рішення про перейменування одного зі скверів у Печерському районі ухвалили 9 листопада на пленарному засіданні сесії Київської міськради.

“У війні за Україну ми втрачаємо найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті як сміливий та мужній боєць, справжній патріот та Захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей. У березні цього року тисячі українців прощались з Дмитром на Майдані. І зараз, враховуючи значну суспільну потребу та підтримані електронні петиції, ми маємо увіковічити його ім’я на карті міста. Результатом прийняття цього рішення буде обрання найкращої території для створення скверу імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Печерському районі”, – наголосив Володимир Бондаренко.

Під час підготовки проєкту рішення посадовці отримали згоду близьких та побратимів “Да Вінчі”.

Зазначимо, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня цього року в боях за Бахмут. Він був командиром 1 ОМБ “Вовки Да Вінчі” Збройних сил України, учасником російсько-української війни. Отримав відзнаку “Героя України”.

Нагадаємо, що полеглий у війні з ворогом Герой України Дмитро Коцюбайло на псевдо "Да Вінчі" святкував би 1 листопада свій 28-й день народження.

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