Купувала елітну нерухомість в Києві та Одесі: СБУ затримало консулку України, яка переправляла до ЄС "ризикованих" нелегалів

В Києві правоохоронці викрили консулку України, яка “допомагала” нелегалам з “терористично ризикових” країн Азії переїхати до ЄС. Нелегали переправлялися у європейські держави транзитом через Україну.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії. Посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві. Потім вона працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а від 2007 року – в органах МЗС.

“Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього вона оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої “послуги” становила до 3 тисяч доларів з одного нелегала. До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про “умови поїздки” та передавали гроші організаторці схеми”, - розповіли в СБУ.

Її “послугами” скористалися до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Гоші ж жінка витрачала на придбання елітної нерухомості в центрі Києва та в Одесі.

“Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій. Наразі консульці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна”, - зазначили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що у Києві сімейне застілля закінчилось різаниною – теща поранила зятя ножем.

Читайте також: