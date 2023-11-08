В Киеве в многоэтажке взорвался аккумулятор (видео)

В столичном районе Троещина на 19-м этаже многоэтажки взорвался аккумулятор 24 В. К счастью, мощного горения после взрыва не произошло.

В полиции Киева корреспонденту ТСН.ua сообщили, что обошлось без пострадавших.

Известно, что аккумулятор был в системе с еще одним таким же устройством и мощным инвертором на 5,5 кВт. Он и взорвался в квартире многоэтажки.

На место пробыли многие чрезвычайники, которые отметили, что на момент взрыва у людей в доме горел свет.

Напомним, в полиции Киева опровергли информацию, опубликованную в некоторых телеграмм-каналах, о якобы очередном детском суициде из-за падения с высоты.

Ранее сообщалось, что в Киеве погиб 21-летний парень после падения из окна многоэтажки.

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