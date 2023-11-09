В Киеве один из скверов планируют назвать именем Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла

При подготовке проекта решения должностные лица получили согласие близких и собратьев "Да Винчи".

В Киеве в Печерском районе планируют один из скверов назвать именем Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Решение о переименовании одного из скверов в Печерском районе было принято 9 ноября на пленарном заседании сессии Киевского горсовета.

“В войне за Украину мы теряем лучших. Дмитрий Коцюбайло навсегда останется в памяти как смелый и мужественный боец, патриот и Защитник своего государства. Он сражался за Украину и вел за собой людей. В марте этого года тысячи украинцев прощались с Дмитрием на Майдане. И сейчас, учитывая значительную общественную потребность и поддержанные электронные петиции, мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе", — подчеркнул Владимир Бондаренко.

При подготовке проекта решения должностные лица получили согласие близких и собратьев Да Винчи.

Зазначим, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта этого года в боях за Бахмут. Он был командиром 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участником российско-украинской войны. Получил награду "Героя Украины".

Напомним, что павший в войне с врагом Герой Украины Дмитрий Коцюбайло на псевдоним "Да Винчи" праздновал бы 1 ноября свой 28-й день рождения.

Читайте также: