Покупала элитную недвижимость в Киеве и Одессе: СБУ задержала консулку Украины, переправлявшую в ЕС "рискованных" нелегалов

В Киеве правоохранители разоблачили консулку Украины, которая "помогала" нелегалам из "террористически рисковых" стран Азии переехать в ЕС. Нелегалы переправлялись в европейские государства транзитом через Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задержали второго секретаря по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии. Чиновница приняла Присягу госслужащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве. Затем она работала в разных госучреждениях и частных компаниях в Украине, а с 2007 года – в органах МИД.

"Находясь на должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины. Для этого она оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентов украинских заведений высшего образования. Стоимость такой "услуги" составляла до 3 тысяч долларов с одного нелегала. К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали деньги организатору схемы", — рассказали в СБУ.

Ее "услугами" воспользовались до 900 выходцев из стран террористического риска. Гоши же женщина тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и Одессы.

“В ходе обысков в ее квартире в Киеве правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с поличным. В настоящее время консульцы уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Решаются вопросы об избрании фигурантке меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество. Злоумышленнице грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — отметили в Службе безопасности.

Напомним, что в Киеве семейное застолье закончилось резней – теща ранила зятя ножом.

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