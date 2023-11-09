Подростки разгромили вагон электрички Яготин-Киев: полиция уже установила несовершеннолетних вандалов

Подростки повредили окно и три сидения в вагоне электропоезда №6922 Яготин – Киев.

Под Киевом подростки разгромили вагон электрички Яготин-Киев. Национальная полиция установила лиц, повредивших пригородный поезд. Ими оказались учащиеся восьмого класса лицея в Бориспольском районе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

По словам железнодорожников, инцидент произошел 28 октября на перегоне Борисполь — Барышевка около 22 часов, возле города Борисполь.

Подростки повредили окно и три сидения в вагоне электропоезда №6922 Яготин – Киев.

Позже в сети появилось видеодоказательство, в котором были неустановленные лица.

Подростки разгромили вагон электрички Киев-Яготин

Блюстители порядка оперативно установили лиц. Ими оказались подростки 2008-2009 годов рождения. Дети вместе с родителями и преподавателями приглашены для составления материала.

"Укрзалізниця" благодарна сотрудникам полиции за оперативную квалифицированную работу и установление подозреваемых. Железнодорожники надеются, что компании полностью будут компенсированы повреждения, а подросткам это станет уроком на будущее”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и преподает в Сеть.

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