Киев снова засыплет снегом: синоптики назвали дату

Температура воздуха не опустится ниже 0 градусов.

Киев снова засыплет снегом во вторник, 30 ноября. Синоптики прогнозируют, что мокрый снег будет идти днем и ночью.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха будет около 0 +2 градусов как днем, так и ночью. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Согласно прогнозу, снег в последний день ноября будет идти на Киевщине и почти по всей территории Украины, кроме Крыма.

Погода в Украине 30 ноября / Укргидрометцентр

Напомним, что зима 2021-2022 в Украине будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь. Так, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.

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