Не заметил машину: в Киевской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом (фото)

Не заметил машину: в Киевской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом (фото)

Авария произошла в пятницу, 26 ноября, около 7 утра.

В селе Новые Петровцы в Киевской области столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ 21063. Водитель последнего скончался в больнице.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Известно, что оба водителя двигались со стороны Киева. 72-летний мужчина за рулем ВАЗ не заметил микроавтобус, который остановился для поворота и столкнулся с ним.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения, их доставили в больницу. От полученных травм водитель скончался. Мужчина, ехавший за рулем микроавтобуса, не пострадал.

Полиция Киевской области

Напомним, что в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.

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