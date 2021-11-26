Не заметил машину: в Киевской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом (фото)

Авария произошла в пятницу, 26 ноября, около 7 утра.
В селе Новые Петровцы в Киевской области столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ 21063. Водитель последнего скончался в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Известно, что оба водителя двигались со стороны Киева. 72-летний мужчина за рулем ВАЗ не заметил микроавтобус, который остановился для поворота и столкнулся с ним.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения, их доставили в больницу. От полученных травм водитель скончался. Мужчина, ехавший за рулем микроавтобуса, не пострадал.
Напомним, что в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.
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